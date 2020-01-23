В Киеве произошло массовое ДТП, есть пострадавший

В Киеве в Голосеевском районе утром 23 января произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Сообщается, что ДТП произошло около 7:40 утра на улице Саперно-Слободской. Столкнулись "Славута", Opel, Citroen и два Lanos. В результате аварии пострадал пассажир одного из Lanos. Его с травмой грудной клетки было госпитализировано.

Водитель "Славуты" отметил, что перед ним ехал автомобиль, который начало носить по дороге, и он врезался в отбойник. При этом сам мужчина, во избежание аварии, стал тормозить, во время чего в него ссади врезался Lanos, после чего на скользкой дороге столкнулись еще Lanos, Opel и Citroen.

В результате аварии для проезда осталась лишь одна полова, в связи с чем образовалась большая пробка аж до станции метро "Осокорки".

Напомним, 22 января в Киеве автомобиль столкнулся с троллейбусом и въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии погиб человек и двое пострадали. По данному факту полиция открыла дело.

Также сообщалось, что в Одессе полицейский совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте. Женщина госпитализирована.