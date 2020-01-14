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В Киеве произошло массовое ДТП на бульваре Дружбы Народов

Новости » Происшествия     14.01.2020 - 14:45
В Киеве произошло массовое ДТП на бульваре Дружбы Народов
Фото: (patrol.police.gov.ua)

Столкнулись сразу три автомобиля

Утром 14 января на проспекте Соборности произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

По предварительной информации, водитель автомобиля Subaru, двигаясь по проспекту Соборности в сторону бульвара Дружбы Народов, не учел дорожной обстановки и выехал на полосу встречного движения, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем BMW, который двигался в попутном направлении.

Последний, в следствие неуправляемого движения, совершил столкновение с транспортным средством Honda, а тот в свою очередь с автомобилем Volkswagen. Автомобили претерпели серьезных механических повреждений.

Признаков наркотического или алкогольного опьянения у водителя транспортного средства Subaru патрульные не обнаружили.

На виновника аварии составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, приведшее к ДТП) КУоАП.

Напомним, 12 января в Киеве на бульваре Дружбы Народов случилось дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погиб человек и еще четверо человек травмированы. В результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся.

Ранее в Киевской области на 13 километре дороги Борисполь-Золотоноша произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой пострадали пять человек.

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