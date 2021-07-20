В Киеве произошло масштабное ДТП. Пострадали два человека

В Киеве на улице Маршала Малиновского произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
Произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП двух пострадавших госпитализировали с травмами.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
Напомним, сегодня на столичном Подоле образовалась очередь из трамваев на сотни метров из-за ДТП. В пробке застряли более десяти составов на маршрутах №14 и №18.