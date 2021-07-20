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В Киеве произошло масштабное ДТП. Пострадали два человека

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Киев, Вторник 20 июля 2021 13:25
В Киеве произошло масштабное ДТП. Пострадали два человека Фото: в Киеве произошло ДТП (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на улице Маршала Малиновского произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

Произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП двух пострадавших госпитализировали с травмами.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, сегодня на столичном Подоле образовалась очередь из трамваев на сотни метров из-за ДТП. В пробке застряли более десяти составов на маршрутах №14 и №18.

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