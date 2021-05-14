В Киеве произошло масштабное ДТП, которое спровоцировало пробку

В Киеве на перекрестке Скляренко и Вовчка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В этом районе образовалась пробка.

Также на карте Google Maps видно, что на этой улице образовалась пробка.

Сообщается, что пострадавших нет, но в сторону Автозаводской улицы образовалась значительная пробка.

Напомним, на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погибли три человека.

Также РБК-Украина писало, что недавно в Киеве автомобиль врезался в столб. В результате погибла пассажирка авто, водитель и еще одна пассажирка получили ранения.

Ранее под Киевом водитель устроил сразу три ДТП, пытаясь убежать от полиции.