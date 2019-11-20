В Киеве произошло масштабное ДТП, двое погибших

В ночь на 20 ноября в Киеве на улице Зодчих произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли двое людей, еще восемь человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Информатор".

Как отмечается, автомобиль Mercedes ехал в сторону проспекта Леся Курбаса, а Toyota в противоположном направлении. В какой-то момент один из автомобилей вылетел на полосу встречного движения, где и произошло столкновения. От удара внедорожник вылетел с проезжей части и уперся в дерево.

Фото: ДТП в Киеве (kiev.informator)

В момент аварии в Toyota было пятеро человек, а в микроавтобусе семь человек. От удара водитель автомобиля и пассажир погибли мгновенно. Также в результате ДТП пострадали 8 человек.

Напомним, ранее в Киеве произошло ДТП на Русановском мосту, в результате которого пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель такси устроил тройную аварию. Он врезался в автомобиль, а затем, убегая с места ДТП, столкнулся еще с двумя. В результате пострадала беременная женщина.

Также в столичном жилом массиве Куреневка произошло тройное ДТП с маршруткой, трамваем и автомобилем. Водитель маршрутки разговаривал по телефону, что стало причиной аварии.