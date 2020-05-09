В Киеве произошло двойное ДТП, пострадал пешеход

В Киеве во время двойного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на проспекте Лобановского в ночь на 9 мая пострадал пешеход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Через двойную сплошную пытался развернуться водитель автомобиля Volkswagen. Такого маневра не ожидал водитель Hyundai, который въехал в бок Volkswagen. От удара последний перекинся на сторону.

Во время вышеуказанного ДТП водитель BMW не справился с управлением (скорее всего, просто засмотрелся на перевернутый Volkswagen), въехал в Hyundai (второй участник ДТП с опрокидыванием), после чего сбил пешехода, который пытался перебежать шесть полос движения. В очень тяжелом состоянии пешехода госпитализировали в больницу.

РБК-Украина писало, что в среду, 6 мая, в Киеве на проспекте Победы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб человек. В результате аварии повреждены 4 автомобиля. Предварительно правоохранителям стало известно, что у мужчины, который спровоцировал ДТП, произошел инфаркт.

Напомним, ранее в Днепропетровской области в ДТП погибли два человека и еще двое пострадали. Легковой автомобиль Mazda 3 столкнулся с грузовиком МАN.