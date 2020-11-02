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В Киеве произошло ДТП возле одной из станций метро, затруднено движение транспорта

Автор: РБК-Украина

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие возле одной из станций метро. В результате этого затруднено движение транспорта в направлении станции метро "Дорогожичи".

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

ДТП произошло возле станции метро "Сырец". Сейчас там затруднено движение транспорта по улице Щусева.

Напомним, 30 октября вечером в Киеве на Майдане Независимости произошло масштабное ДТП. Около 16:00 водитель внедорожника Land Rover, потеряв контроль за управлением автомобилем, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости и совершил наезд на людей, находившихся возле остановки общественного транспорта.

В результате ДТП две женщины погибли. Еще трое человек получили травмы и были госпитализированы.

Шевченковский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на 60 суток подозреваемого в ДТП на Майдане Независимости.

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