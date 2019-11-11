В Киеве произошло ДТП с участием такси, есть погибший

В Киеве в Дарницком районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вартові.Еспресо".

Отмечается, что автомобиль Lexus протаранил такси, вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. В результате удара молодая женщина получила смертельные травмы, погибла на месте происшествия. Мужчина, который шел с ней, был госпитализирован.

Как рассказали свидетели происшествия, Lexus на большой скорости двигался по левой полосе. В какой-то момент уходя правее, Lexus ударил в заднюю часть такси Renault. От удара Lexus вылетел на тротуар, где шли люди, а затем, пробив ограждение, въехал на стоянку.

Фото: место происшествия (facebook.com/vartovi.espreso)

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства данного происшествия.

Ранее сообщалось, что в селе Здвижевка Киевской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли три человека.

РБК-Украина писало, что в Киеве произошла авария с участием автомобиля полиции и такси. В результате аварии пострадали четыре человека: двое полицейских и пассажиры такси - женщина и ребенок.