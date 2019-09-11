В Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей, есть пострадавшие

В среду ночью, 11 сентября, на бульваре Леси Украинки в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Как отмечается, BMW X5 двигался вверх по бульвару Леси Украинки. Водитель перестроился в крайний правый ряд для обгона, где стоял припаркованный Volkswagen с водителем в салоне. BMW смял ему заднюю часть и отбросил в забор, после чего внедорожник повело и он врезался в автомобиль службы Uber. После этого Citroen отбросило в другой автомобиль такси.

"В результате аварии легкие повреждения руки получил только водитель Volkswagen. Он сказал, что стоял на перекрестке с включенным аварийным сигналом и общался по телефону, после чего почувствовал сильный удар", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что предварительно все участники аварии были трезвые.

Напомним, ночью, 10 сентября, в Марьинке Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) сгорел автомобиль, погибли два человека.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 10 сентября в Харькове произошла авария при участии двух полицейских и служебной машины.