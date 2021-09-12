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В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Патрульных госпитализировали

Автор: Сергей Пышкин

В Киеве нетрезвый водитель устроил ДТП со служебным автомобилем патрульных. Уровень алкоголя в его крови превышал разрешенный в 13 раз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Киева.

Согласно данным правоохранителей, ДТП произошло около четырех утра. Нетрезвый водитель автомобиля Audi совершил наезд на служебный транспорт.

"Событие произошло около 4 утра на бульваре Леси Украинки. Патрульные остановились на светофоре, ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебного Toyota. Инспекторов, которые находились в автомобиле, госпитализировали медики", - пишет прессслужба.

Отмечается, что уровень алкоголя в крови водителя составлял 2,67 промилле, что в 13 раз больше допустимого уровня.

Фото: в Киеве нетрезвый водитель вызвал ДТП с участием автомобиля полиции (t.me/kyivpatrol)

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КиевДТП