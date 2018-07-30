В Киеве произошло ДТП с участием 7 автомобилей

Новости Происшествия 30.07.2018 - 02:46
Фото: ДТП (УНИАН)
Фото: ДТП (УНИАН)

Пьяный водитель устроил масштабное ДТП

В Оболонском районе Киева пьяный водитель Honda Accord устроил масштабное ДТП с участием 7 автомобилей. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщается, водитель на Honda Accord начал путь вблизи Оболонского проспекта, 5, въехав вскоре в припаркованный рядом автомобиль Skoda, затем в попутнодвижущийся автомобиль Volkswagen. После Volkswagen и Honda отбросило на 4 припаркованные неподалеку автомобиля.

По прибытию на место происшествия полиция констатировала у водителя сильное алкогольное опьянение - 2,92 промилле.

В Киеве произошло ДТП с участием 7 автомобилей

Фото: место происшествия

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в пятницу, 27 июля, водитель внедорожника Volkswagen Tiguan на пешеходном переходе насмерть сбил женщину.

Авария случилась в Святошинском районе по проспекту Академика Королева. Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль и протащил около 10 метров. Далее автомобиль столкнулся со стоявшим на тротуаре автобусом Peugeot.

Так, от удара Volkswagen отбросило на дорогу. Скорая прибыла на место дорожно-транспортного происшествия, забрала ее в бессознательном состоянии. По дороге в больницу женщина скончалась.

В ДТП в Запорожье погибли два человека, еще пятеро травмированы На Осокорках в Киеве на акции против застройки произошли стычки с полицией
Теги:  Киев,  ДТП,  авария,  Оболонь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС