В Киеве произошло ДТП с участием такси, есть пострадавшие

В субботу утром, 4 апреля, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием такси и автомобиля Geely. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Авария произошла в Шевченковском районе столицы.

"Утреннее ДТП с пострадавшими в Киеве на ул. Гринченко у Байкового кладбища: предварительно водитель автомобиля Skoda, службы такси Bolt повернул налево с правого ряда, подрезав geely, который после сильного бокового удара врезался в столб. Жена за рулем и муж-пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Они получили травмы. Жена госпитализирована, муж от госпитализации отказался. На месте работает полиция, выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Фото с места происшествия (dtp.kiev.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области 1 апреля в результате дорожно-транспортного происшествия на перекрестке погибли 3 человека. Виновника аварии задержали.

Также РБК-Украина писало, что в Житомирской области на трассе Киев-Чоп в результате аварии погибли 2 человека. Еще один человек с травмами был госпитализирован. Среди погибших - соучредитель банка "Аваль" и бывший народный депутат Федор Шпиг.