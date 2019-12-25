В Киеве произошло ДТП на Петровке

В среду, 25 декабря, в Киеве на пересечении проспектов Степана Бандеры и Оболонского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Сообщается, что состояние здоровья пострадавших пока неизвестно.

"На пересечении проспектов Степана Бандеры и Оболонского столкнулись два легковых автомобиля. Видимо один из участников поверил в свои силы, выезжая на перекресток. Ожидают патрульную полицию. Самочувствие участников не известно", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 декабря вечером, в Голосеевском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек и двое пострадали.

Кроме этого, вчера в Днепровском районе столицы столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего травмы получили 7 человек. Пьяный водитель автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом.

Ранее также сообщалось, что в Киеве на улице Генерала Жмаченко водитель автомобиля сбила женщину с ребенком.

РБК-Украина также писало, что в Черкассах произошла авария с участием пассажирского автобуса. Водитель автобуса "ПАЗ", двигаясь по проспекту Химиков, превысил скорость и столкнулся с автомобилем Mercedes, который в свою очередь въехал в автомобиль Hyundai.