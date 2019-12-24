В Киеве произошло ДТП с маршруткой, пострадали 7 человек

В Киеве в Днепровском районе столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего пострадали 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Отмечается, что пьяный водитель автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршруткой.

Вследствие этого семеро пассажиров общественного транспорта получили различные травмы, из которых пятеро госпитализированы в больницу.

В полиции добавили, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, в Киеве на улице Генерала Жмаченко водитель автомобиля сбила женщину с ребенком.

Ранее в Ровенской области на автодороге Киев-Чоп произошла пожар в туристическом автобусе, который перевозил около 50 пассажиров по маршруту "Харьков-Познань".

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