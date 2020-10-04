В Киеве произошло ДТП с маршруткой, есть погибшие и пострадавшие

В воскресенье, 4 октября, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси. В результате два человека пострадали, еще один погиб.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Со слов свидетелей, люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, но водитель маршрутного такси не остановился и сбил трех пешеходов.

"Одна женщина осталась под автобусом и скорая которая приехала на место, констатировала факт смерти. Еще двоих людей госпитализировали. Чуть позже водитель маршрутки сказал, что у него отказали тормоза", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. Подробности аварии выясняются.

Напомним, ранее в Черниговской области произошло столкновение "Камаза" и Infinity, в результате которого в легковом автомобиле погибли мужчина и женщина в возрасте до 25 лет.

Кроме этого, ранее сообщалось о ДТП в Хмельницкой области с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе дети.