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В Киеве произошла стрельба возле супермаркета

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве возле супермаркета на улице Верховинная произошла стрельба. В результате происшествия получил ранение мужчина.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Между группой мужчин и прохожим возник конфликт. У последнего оказался с собой целый арсенал оружия: два травматического, одно боевое, а также ножи.

Фото: в Киеве произошла стрельба (dtp.kiev.ua)

В ходе драки и стрельбы тот ранил военного в ногу, сообщает dtp.kiev.ua. Мужчину задержали, на месте работают криминалисты.

Напомним, в Запорожской области в поселке Кирилловка произошел конфликт между двумя компаниями мужчин, который перерос в стрельбу.

Ранее в Одессе произошла перестрелка на Балтской дороге. В городе была введена специальная полицейская операция "Перехват".

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