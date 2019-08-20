В Киеве произошла стрельба возле метро, ​​есть пострадавшие

В Киеве ночью, 20 августа, произошла стрельба возле станции метро "Голосеевская", в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

В частности, ночью в полицию поступило сообщение, что возле станции метро "Голосеевская" возникла потасовка, были слышны выстрелы. По указанному адресу выехали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, спецназовцы, патрульные полицейские и кинолог.

"Правоохранители пообщались со свидетелями и очевидцами и установили, что между двумя группами лиц произошел конфликт, в ходе которого было применено травматическое оружие. После чего правонарушители разбежались. В результате инцидента госпитализированы двое мужчин с огнестрельными ранениями и один - с ножевым ранением ноги. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", - указано в сообщении полиции.

Так, на месте происшествия следователи изъяли стреляные гильзы, которые направили на экспертизу. Также с места изъят автомобиль Volkswagen.

"По данному факту начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет. Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание всех участников события и причины инцидента", - добавили правоохранители.

Напомним, в Киеве по адресу проспект Бажана, 10 из окна многоэтажного дома обстреляли припаркованный автомобиль Daewoo Lanos, прохожие сняли это на видео. Очевидцы на видео утверждают, что обстрел был произведен прямо с балкона многоэтажки, вероятнее всего из пневматического оружия.

Как писало РБК-Украина, в конце июня в Киеве произошла стрельба, в результате чего 18-летняя девушка была госпитализирована с огнестрельным ранением ноги.