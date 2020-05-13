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В Киеве произошла стрельба возле храма, есть раненый

Новости » Происшествия     13.05.2020 - 15:59
В Киеве произошла стрельба возле храма, есть раненый
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция устанавливает личность стрелка

В Киеве на Подоле произошла стрельба вблизи одного из храмов, в результате ранение получил один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщается, что инцидент произошел 13 мая на автостоянке возле храма на улице Мостицкой.

"В результате инцидента на улице Мостицкой получил огнестрельное ранение человек. Пострадавший находится в больнице. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто дело по ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 115 (оконченное покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают лицо, причастное к совершению преступления.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале мая под Киевом правоохранители со штурмом задержали россиянина, который накануне совершил несколько ограблений, а позже угрожал взорвать дом.

Также сообщалось, что во Львове в конце апреля неизвестные в подъезде жилого дома застрелили валютчика. Мужчина умер от огнестрельного ранения на месте. По информации местных СМИ, он занимался нелегальным обменом валют.

Теги Новости Украины КиевКиевполицияраненыеСтрельба
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