В Киеве произошла стрельба в торговом центре на Оболони, есть раненый

В четверг, 10 сентября, в Киеве в одном из торгово-развлекательных центров на Оболонском проспекте произошла стрельба. В результате инцидента один человек был ранен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В 18:15 в полицию поступило сообщение о стрельбе в торговом центре. На место выехали сотрудники полиции и следственно-оперативной группы Главного и территориального управлений.

Предварительно было установлено, что в ТРЦ между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно травматического действия и несколько раз выстрелил в мужчину.

25-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями нижних конечностей доставлен в больницу. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения.

По результатам проверки инциденту будет дана правовая квалификация.

Напомним, в Харькове произошла стрельба в ночном клубе.

Кроме того, в Черновцах на улице Небесной Сотни во время конфликта между двумя мужчинами произошла стрельба.