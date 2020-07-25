В Киеве произошла стрельба, пострадали два человека

Фото: стрельба в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Правоохранители открыли два уголовных производства по признакам преступлений

Вчера вечером в Печерском районе Киева произошел конфликт между неизвестным и двумя иностранными студентами. После чего первый достал огнестрельное оружие и ранил иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, двое 20-летних студентов получили незначительные ранения ног в 21:30 на улице Коновальца. Впоследствии они самостоятельно обратились в больничное заведение. Однако один из них отказался от оказания ему медицинской помощи. От написания каких-либо официальных заявлений потерпевшие также отказались.

Фото: стрельба в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Правоохранители открыли два уголовных производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, под Киевом неизвестный совершил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Сamry, в котором был мужчина и его сын.

Кроме того, в Киеве на проспекте Гонгадзе, 32 в жилом доме произошла драка со стрельбой, в результате которой пострадали три человека.

Также РБК-Украина сообщало, что в столице на улице Братиславская мужчина подкараулил возле магазина бывшего начальника и начал в него стрелять.