UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве произошла стрельба на Голосеевском проспекте. Введена спецоперация "Гром"

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба. По городу введена спецоперация "Гром".

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе полиции Киева.

Кроме того, Telegram-канал "Киев.Оперативный" сообщает, что в результате стрельбы пострадали двое правоохранителей. Эту информацию в полиции пока не подтверждают.

В пресс-службе полиции отметили, что детали происшествия будут позже.

На сайте полиции Киева инфомации о стрельбе на Голосеевском проспекте нет.

Напомним, в июне в Киеве мужчина устроил стрельбу из винтовки из окна многоэтажки.

Также в мае в центре Киева произошла стрельба.

Читайте РБК-Украина в Google News
полицияСтрельба