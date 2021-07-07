В Киеве произошла стрельба на Голосеевском проспекте. Введена спецоперация "Гром"

В Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба. По городу введена спецоперация "Гром".
Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе полиции Киева.
Кроме того, Telegram-канал "Киев.Оперативный" сообщает, что в результате стрельбы пострадали двое правоохранителей. Эту информацию в полиции пока не подтверждают.
В пресс-службе полиции отметили, что детали происшествия будут позже.
На сайте полиции Киева инфомации о стрельбе на Голосеевском проспекте нет.
Напомним, в июне в Киеве мужчина устроил стрельбу из винтовки из окна многоэтажки.
Также в мае в центре Киева произошла стрельба.