В Киеве произошла стрельба на Голосеевском проспекте. Введена спецоперация "Гром"

Кроме того, Telegram-канал "Киев.Оперативный" сообщает, что в результате стрельбы пострадали двое правоохранителей. Эту информацию в полиции пока не подтверждают.

В пресс-службе полиции отметили, что детали происшествия будут позже.

На сайте полиции Киева инфомации о стрельбе на Голосеевском проспекте нет.