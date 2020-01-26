В Киеве произошла стрельба

В ночь с субботы на воскресенье, 26 января, на территории Гидропарка в Киеве открыли огонь по мужчине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Информатор".

По словам очевидцев, это были трое мужчин кавказской внешности. Полиция ввела по городу план "Перехват".

Как отмечается, в Гидропарке возникла словесная перепалка между двумя компаниями. Она закончилась тем, что один из мужчин достал травматический пистолет и совершил выстрел. Пуля попала в лицо оппоненту. После этого компания из трех человек села в салатовый Lanos и скрылась.

Вскоре Lanos по ориентировке остановили на проспекте Маяковского. В салоне был лишь водитель.

Напомним, в Киеве на месте скандальной застройки на улице Никольско-Слободской произошла массовая драка со стрельбой. В результате столкновений пострадали два человека.

Ранее в Запорожье стреляли в собственника одного из ресторанов. В Коммунарском районе города между посетителем и сотрудником заведения возник конфликт, в который вмешался собственник и выпроводил буйного гостя. Последний решил "проучить" собственника заведения.