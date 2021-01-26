В Киеве произошло масштабное ДТП. Движение транспорта затруднено

Фото патрульная полиция (РБК-Украина)

Сегодня, 26 января, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии в столице затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Как сообщается, ДТП с участием четырех автомобилей сегодня произошло на проспекте Героев Сталинграда, 4. Движение затруднено в направлении улицы Набережно-Рыбальской.

Напомним, ранее в Киеве на улице Николая Закревского столкнулись микроавтобус и городской трамвай. В результате было остановлено движение трамваев в обоих направлениях.

Также РБК-Украина писало, что накануне во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. В результате происшествия погибли два человека. Еще четверо пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в Ровенской области на трассе возле города Корец внедорожник Volkswagen Touareg на смерть сбил двух людей, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля был 19-летний киевлянин.