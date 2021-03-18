UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве продавали справки с "нужным" результатом COVID-теста. Полиция разоблачила схему

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве разоблачили преступную схему, к которой были причастны сотрудники частной лаборатории. Они продавали справки с "нужным" результатом теста на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

По данным полиции, они продавали сертификаты и справки о прохождении тестирования на COVID-19 с указанием отрицательных результатов тестов. Выдавались сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования.

Стоимость одного сертификата или справки колебалась от 900 до 1800 гривен в зависимости от срока исполнения. С февраля злоумышленникам удалось продать по меньшей мере 80 фальсифицированных документов на сумму более 135 тысяч гривен.

Фото: место следственных действий (npu.gov.ua)

Полицейские провели обыски в офисных помещениях лаборатории, по месту проживания фигурантов и в их автомобилях. Изъяли бланки сертификатов и справок с оттисками печати лаборатории, свыше 500 тысяч гривен наличных в разных валютах, "черновые" записи.

Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, пограничники не впустили в Украину иностранца с поддельным ПЦР-тестом.

Также ранее в Украину пытались въехать две иностранки с поддельными ПЦР-тестами. Инцидент произошел в Черновицкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины тестыКоронавирус
Читайте также
В ООН рассказали о влиянии погоды на распространение коронавируса
"Вирус не контролируется": в Париже и других регионах Франции усилят карантин
Прогноз погоды