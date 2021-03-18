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В Киеве продавали справки с "нужным" результатом COVID-теста. Полиция разоблачила схему

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 10:15
В Киеве продавали справки с "нужным" результатом COVID-теста. Полиция разоблачила схему Фото: место следственных действий (npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве разоблачили преступную схему, к которой были причастны сотрудники частной лаборатории. Они продавали справки с "нужным" результатом теста на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

По данным полиции, они продавали сертификаты и справки о прохождении тестирования на COVID-19 с указанием отрицательных результатов тестов. Выдавались сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования.

Стоимость одного сертификата или справки колебалась от 900 до 1800 гривен в зависимости от срока исполнения. С февраля злоумышленникам удалось продать по меньшей мере 80 фальсифицированных документов на сумму более 135 тысяч гривен.

Фото: место следственных действий (npu.gov.ua)

Полицейские провели обыски в офисных помещениях лаборатории, по месту проживания фигурантов и в их автомобилях. Изъяли бланки сертификатов и справок с оттисками печати лаборатории, свыше 500 тысяч гривен наличных в разных валютах, "черновые" записи.

Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, пограничники не впустили в Украину иностранца с поддельным ПЦР-тестом.

Также ранее в Украину пытались въехать две иностранки с поддельными ПЦР-тестами. Инцидент произошел в Черновицкой области.

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