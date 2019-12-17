ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве приговорили двух мужчин, планировавших диверсии и захват госзданий

Новости » Происшествия     17.12.2019 - 14:09
В Киеве приговорили двух мужчин, планировавших диверсии и захват госзданий
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Двое злоумышленников планировали действовать во время предвыборной кампании

Соломенский суд Киева приговорил двух руководителей незаконного парамилитарного объединения "Украинская народная армия" к условному заключению за планирование диверсий во время предвыборной кампании 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, деятельность этой группировки координировали из-за границы.

"Участники объединения планировали и готовились к захвату административных помещений органов государственной власти, покушений на жизнь государственных деятелей во время проведения предвыборной кампании 2019 года. Они также рассматривали возможность проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры. Преступные действия злоумышленники планировали осуществить по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Силовики во время обысков в январе-марте 2019 года обнаружили у фигурантов дела два противотанковых гранатомета, 1,5 кг взрывчатки, 2 самодельных взрывных устройства, 7 единиц автоматического и полуавтоматического оружия, 9 пистолетов и револьверов различных систем, более 3 тысяч боеприпасов.

"Сейчас вступил в силу приговор Святошинского районного суда города Киева, решением которого двух руководителей незаконного объединения признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 3 ст. 109, ч. 2, ст. 263, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время следствия оба фигуранта дела признали свою вину, сотрудничали с правоохранителями, из-за чего получили условные сроки наказания. Поиски причастных к группировке продолжаются.

Фото: изъятое оружие (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему хищения 20 млн гривен в Киевской городской государственной администрации. Чиновники коммунального предприятия, в сговоре с руководством компании-разработчика, подделали документы о проведенных приемочных испытаний.

Также РБК-Украина писало, что САП завершила расследование дела о хищении 20 млн долларов в "Ощадбанке". В деле о хищениях в банке к уголовной ответственности были привлечены 13 человек.

Под Киевом пьяный мужчина устроил стрельбу В Киеве вчера дважды "минировали" аэропорт и сообщили о колонне техники со взрывчаткой
Новости Украины КиевСлужба безопасности Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь