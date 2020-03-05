В Киеве предупредили о сильном тумане

В Киеве ночью, 6 февраля, ожидается сильный туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, в период с полуночи и до 10 утра 6 марта из-за тумана ожидается видимость 200-500 метров. Объявлен І уровень опасности (желтый).

В Киевской городской государственной администрации рекомендовали водителям придерживаться следующих советов вождения в тумане:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, 5 марта в Украине ухудшились погодные условия. Синоптики объявили штормовое предупреждение и предупредили о значительном снеге в Карпатах. Кроме этого в Волынской, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Киевской и Сумской областях ожидается туман. Средняя температура воздуха +4+7, в западной части -2+2.

Также РБК-Украина писало, что 5 марта ожидается значительная снеголавинная опасность в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Объявлен 3 уровень опасности.