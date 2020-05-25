В Киеве из-за пожара эвакуировали людей из больницы, в которую доставляют больных COVID-19

Фото с места происшествия (www.dsns.gov.ua)

На улицу вывели 15 человек

В понедельник, 25 мая, в Киеве из-за пожара в Александровской клинической больнице эвакуировали 15 людей. В нее доставляют больных COVID-19.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, пожар возник в 6 корпусе на 6 этаже больницы, где загорелся электрический щит. Пожар был ликвидирован в 18:56.

"Жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС вывели на свежий воздух 15 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в российском Санкт-Петербурге горела больница для пациентов с коронавирусом, погибли пять человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.

РБК-Украина писало, что 30 марта в Киеве возник пожар в одной из Киевских клинических больниц на бульваре Шевченко, в результате чего эвакуировали пациентов.

Также сообщалось, что в Донецкой области накануне нового года возник пожар в городском наркологическом диспансере города Краматорска.

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Автор: Максим Зайченко