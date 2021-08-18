В Киеве появятся автобусы вакцинации: маршруты и график работы

В этих мобильных пунктах вакцинации прививку от коронавируса может сделать любой гражданин Украины или лица, имеющие постоянный вид на жительство. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь документы: паспорт, ИНН и мобильный телефон.

"Надеемся таким образом привлечь к вакцинации в первую очередь пожилых людей, которым добраться до поликлиники по каким-то личным причинам проблематично, чем к рынку или продуктовой ярмарке", - отметила Гинзбург.

Курсирование автобусов вакцинации в Киеве будет происходить по следующему графику и локациям:

График работы прививочных автобусов и палаток на основных рынках Киева: