В Киеве посреди улицы застрелили мужчину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой столичную полицию .

Сообщается, что инцидент произошел в Днепровском районе на улице Новаторов. В полицию позвонил мужчина с информацией о том, что неизвестные избили и стреляли в прохожего.

"На месте полицейские обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными. Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись", - говорится в сообщении.

Полиция продолжает работать на месте и собирать информацию для того, чтобы установить причастных к преступлению. Продолжается проверка для правовой квалификации события.