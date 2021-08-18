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В Киеве посреди улицы застрелили мужчину

Автор: РБК-Украина

На левобережной части Киева неизвестные посреди улицы застрелили мужчину. Выясняются обстоятельства преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой столичную полицию.

Сообщается, что инцидент произошел в Днепровском районе на улице Новаторов. В полицию позвонил мужчина с информацией о том, что неизвестные избили и стреляли в прохожего.

"На месте полицейские обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными. Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись", - говорится в сообщении.

Полиция продолжает работать на месте и собирать информацию для того, чтобы установить причастных к преступлению. Продолжается проверка для правовой квалификации события.

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Киев