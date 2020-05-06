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В Киеве полицейские вытащили из воды спрыгнувшего с моста мужчину

Новости » Происшествия     06.05.2020 - 18:49
В Киеве полицейские вытащили из воды спрыгнувшего с моста мужчину
Фото: на месте происшествия (facebook.com/mvs.gov.ua)

Пострадавшего госпитализировали

В Киеве сегодня, 6 мая, мужчина спрыгнул с моста в реку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства внутренних дел в Facebook.

По данным ведомства, мужчину из воды спасли сотрудники речной полиции. Правоохранители на служебном катере эвакуировали пострадавшего на берег, после чего его госпитализировали.

"Я вместе со своими коллегами ... быстро приблизились к мужчине и дали команду поднять руку вверх, чтобы зафиксировать шейный отдел и переместить потерпевшего на борт патрульного катера. Далее мы зафиксировали его в стабильном боковом положении, оказали первую домедицинскую помощь и доставили на берег, где передали врачам для дальнейшей госпитализации", - рассказал один из полицейских.

Напомним, ранее сообщалось, что Госстат опубликовал данные о количестве умерших по отдельным причинам смерти в январе и феврале 2020 года. В частности, свыше полторы сотни украинцев умерли в результате утопления.

Также РБК-Украина писало, что в феврале в Харьковской области спасатели достали из воды тела двух погибших рыбаков. Погибли 80-летний и 58-летний мужчины. Несчастные случаи произошли на пруду Прудянка и Печенежском водохранилище.

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