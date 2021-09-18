Величие Америки: самые красивые классические авто из США на осеннем фестивале OldCarLand в Киеве

Осенний фестиваль классических автомобилей OldCarLand собрал множество ярких автомобилей, в том числе – "американцев", которые ранее не демонстрировались украинской публике.
О самых интересных и красивых классических авто из США на осеннем фестивале OldCarLand 2021 в Киеве – читайте ниже в материале РБК-Украина.
С 17 по 19 сентября в Киеве, в музее авиации имени О. К. Антонова на улице Медовой,1 проходит фестиваль классических автомобилей OldCarLand. Ранее мы рассказывали, какие интересные и необычные украинские автомобили показаны публике. Теперь пришла очередь поговорить о представителях американского автопрома.
На фестивале представлен Dodge Dart первого поколения, первого года выпуска – 1960-го. Полноразмерный седан предлагался в трех комплектациях: базовая Seneca, средняя Pioneer и топовая Phoenix. На OldCarLand экспонируется Dart в исполнении Pioneer.
Базовая версия оснащалась 6-цилиндровым бензиновым мотором объемом 3,7 литра, опционально предлагались V8 объемом до 6,3 литра. На ярко-красном седане, который демонстрируется на OldCarLand, установлена базовая "шестерка". Вместе с ней трудится трехступенчатая «механика» с кулисой на рулевой колонке.
Последние пять лет его владелец, житель Киева, восстанавливал полноразмерный седан, стараясь по максимуму использовать новые оригинальные комплектующие, которые он искал в США.
Dodge Dart
Dodge Dart 1960 року випуску. Неймовірно красивий та вишуканий автомобіль на Old Car LandPosted by Old Car Land on Friday, September 17, 2021
Dodge Dart Pioneer на осеннем фестивале OldCarLand (Видео: facebook.com/OldCarLand)
Чтобы обособить новое поколение флагманского седана Ford, его выделили в отдельный суббренд – Continental. Третье поколение производилась с 1958 по 1960 год. На фестивале представлен седан 1960 модельного года с обозначением Mark V. С целью роста продаж этот Continental стал дешевле на целых 40% по сравнению с предшественником.
Экспонируемый на фестивале Continental Mark V сохранился в оригинальной краске и за свою 61-летнюю историю ни разу не подвергался реставрационным работам. Машина находится в частной коллекции и на фестивале представлена впервые.
Buick Riviera второго поколения появилась в 1966 году. Представленный на OldCarLand экземпляр – 1970 года. Заднеприводное культовое купе, представленное на фестивале, оснащено 7,5-литровым V8 мощностью 370 л.с. и максимальным крутящим моментом в 680 Нм. Этот мотор был самым мощным во всей модельной линейке Buick в 1960-е годы.
Примечательно, что 50 лет назад в списке опционального оборудования этого купе были не только подголовники, задние ремни безопасности и радиоприемник, но и кондиционер, усилитель руля, круиз-контроль, электропривод сидений.
Стартував Осінній OLD CAR LAND 2021
Нарешті цей день настав ;) В Музеї авіації (Медова, 1) стартував осінній OLD CAR LAND 2021. Приходьте. ЧекаємоPosted by Old Car Land on Friday, September 17, 2021
Классические автомобили из США на осеннем фестивале OldCarLand 2021 в Киеве и другие интересные машины выставки (Видео: facebook.com/OldCarLand)