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Величие Америки: самые красивые классические авто из США на осеннем фестивале OldCarLand в Киеве

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Суббота 18 сентября 2021 09:08
Величие Америки: самые красивые классические авто из США на осеннем фестивале OldCarLand в Киеве Классические американские авто на осеннем фестивале OldCarLand 2021 (Фото: Константин Широкун/РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Осенний фестиваль классических автомобилей OldCarLand собрал множество ярких автомобилей, в том числе – "американцев", которые ранее не демонстрировались украинской публике.

О самых интересных и красивых классических авто из США на осеннем фестивале OldCarLand 2021 в Киеве – читайте ниже в материале РБК-Украина.

С 17 по 19 сентября в Киеве, в музее авиации имени О. К. Антонова на улице Медовой,1 проходит фестиваль классических автомобилей OldCarLand. Ранее мы рассказывали, какие интересные и необычные украинские автомобили показаны публике. Теперь пришла очередь поговорить о представителях американского автопрома.

Dodge Dart Pioneer 1960 года

На фестивале представлен Dodge Dart первого поколения, первого года выпуска – 1960-го. Полноразмерный седан предлагался в трех комплектациях: базовая Seneca, средняя Pioneer и топовая Phoenix. На OldCarLand экспонируется Dart в исполнении Pioneer.

Базовая версия оснащалась 6-цилиндровым бензиновым мотором объемом 3,7 литра, опционально предлагались V8 объемом до 6,3 литра. На ярко-красном седане, который демонстрируется на OldCarLand, установлена базовая "шестерка". Вместе с ней трудится трехступенчатая «механика» с кулисой на рулевой колонке.

Величие Америки: самые красивые классические авто из США на осеннем фестивале OldCarLand в КиевеDart сразу завоевал большую популярность, правда, ценой внутренней конкуренции с аналогичной продукцией Plymouth. Интересно, что в рекламе 1960 года Dart сравнивался с автомобилями "C" (Chevrolet), "F" (Ford) и "P" (Plymouth). В 1960 году на канадском заводе компании было произведено более 150 тысяч таких седанов. Представленный на фестивале экземпляр уже более 10 лет находится в Украине.

Величие Америки: самые красивые классические авто из США на осеннем фестивале OldCarLand в Киеве

Последние пять лет его владелец, житель Киева, восстанавливал полноразмерный седан, стараясь по максимуму использовать новые оригинальные комплектующие, которые он искал в США.

Величие Америки: самые красивые классические авто из США на осеннем фестивале OldCarLand в Киеве

Dodge Dart

Dodge Dart 1960 року випуску. Неймовірно красивий та вишуканий автомобіль на Old Car Land

Posted by Old Car Land on Friday, September 17, 2021

Dodge Dart Pioneer на осеннем фестивале OldCarLand (Видео: facebook.com/OldCarLand)

Continental Mark V 1960 года

Чтобы обособить новое поколение флагманского седана Ford, его выделили в отдельный суббренд – Continental. Третье поколение производилась с 1958 по 1960 год. На фестивале представлен седан 1960 модельного года с обозначением Mark V. С целью роста продаж этот Continental стал дешевле на целых 40% по сравнению с предшественником.

Величие Америки: самые красивые классические авто из США на осеннем фестивале OldCarLand в КиевеЦенник на машину стартовал с отметки в 6 тысяч долларов. Главными конкурентами "Континенталя" являлись Cadillac Eldorado и Imperial LeBaron. Эта генерация Continental стала самым длинным седаном, построенным корпорацией Ford Motor Company.

Величие Америки: самые красивые классические авто из США на осеннем фестивале OldCarLand в КиевеАвтомобиль оснащен 7,0-литровым 8-цилиндровым двигателем мощностью 315 сил. Единственной трансмиссией была 3-ступенчатая автоматическая коробка передач Turbo-Drive. Отличить машину 1960 года можно не только по обновленному дизайну, а по изменившейся конструкции подвески. Так, пружины в задней подвеске были заменены на однолистовые рессоры, также в списке базового оснащения появился круиз-контроль.

Экспонируемый на фестивале Continental Mark V сохранился в оригинальной краске и за свою 61-летнюю историю ни разу не подвергался реставрационным работам. Машина находится в частной коллекции и на фестивале представлена впервые.

Величие Америки: самые красивые классические авто из США на осеннем фестивале OldCarLand в Киеве

Buick Riviera 1970 года

Buick Riviera второго поколения появилась в 1966 году. Представленный на OldCarLand экземпляр – 1970 года. Заднеприводное культовое купе, представленное на фестивале, оснащено 7,5-литровым V8 мощностью 370 л.с. и максимальным крутящим моментом в 680 Нм. Этот мотор был самым мощным во всей модельной линейке Buick в 1960-е годы.

Величие Америки: самые красивые классические авто из США на осеннем фестивале OldCarLand в Киеве

Примечательно, что 50 лет назад в списке опционального оборудования этого купе были не только подголовники, задние ремни безопасности и радиоприемник, но и кондиционер, усилитель руля, круиз-контроль, электропривод сидений.

Величие Америки: самые красивые классические авто из США на осеннем фестивале OldCarLand в КиевеАвтомобиль впервые в своем классе оснастили опциональными дисковыми тормозами с четырехпоршневыми суппортами Bendix, "в базе" же на всех колесах были установлены барабанные тормоза. В 1970 году было выпущено около 37 000 купе, всего же второе поколение Riviera за неполных пять лет разошлось по миру тиражом в 227 669 экземпляров.

Стартував Осінній OLD CAR LAND 2021

Нарешті цей день настав ;) В Музеї авіації (Медова, 1) стартував осінній OLD CAR LAND 2021. Приходьте. Чекаємо

Posted by Old Car Land on Friday, September 17, 2021

Классические автомобили из США на осеннем фестивале OldCarLand 2021 в Киеве и другие интересные машины выставки (Видео: facebook.com/OldCarLand)

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