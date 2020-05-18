В Киеве показали гигантскую очередь на автобус: транспорта нет, но вы держитесь

В Киеве показали гигантскую очередь на остановке общественного транспорта, который из-за карантина курсирует со значительными ограничениями.

Фото разместили на странице Киев Оперативный в Facebook, сообщив что эта очередь в несколько сотен метров ожидает автобуса №114 на конечной остановке в жилом массиве "Троещина".

"Транспорта нет, но вы держитесь... Милославская (конечная 114)", - подписано фото, сделанное утром понедельника, 18 мая.

В Киеве огромные очереди на транспорт (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети возмущены подобной ситуацией в столице, о чем высказываются в комментариях.

"Боже... и это при том что автобусов более чем достаточно, чтобы обеспечить нормальный выпуск! Когда в Европе никаких "спецпропусков" не вводили, а просто увеличили выпуск - у нас только таким маразмом и занимаются", - пишет юзер.

"До обеда на работу, после обеда домой. Поработал", - иронизирует комментатор.

Напомним, что в Киеве общественный транспорт работает по спецпропускам. Ехать могут работники сфер, необходимых во время карантина из-за коронавируса. Это медики, спасатели, полиция, работники продуктовых магазинов и так далее.

12 мая на улицы города уже вышли 30 дополнительных единиц транспорта на все 22 маршрута, по которым сегодня перевозят пассажиров. Несмотря на такие меры, транспорта не хватает, в городе пробки, а такси взвинтили стоимость проезда.

В КГГА надеются, что в столице полноценно транспорт запустят с 22 мая. Но более вероятная дата - это 25 число. В этот же день возможен и запуск метро, если в Кабмине дадут добро. Но о запуске маршруток речь пока не идет.

Ранее мы писали, когда в Киеве планируют открыть торгово-развлекательные центры и от чего зависит начало их работы.