В Киеве подтвердили новые случаи COVID-19 в лавре и Ионинском монастыре

Вчера, 14 апреля, одно заболевание коронавирусом подтвердили в Киево-Печерской лавре, а также три в Ионинском монастыре. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в Киеве за сутки был подвержден 61 новый случай заболевания коронавирусом.

"Из случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, еще 1 – в Киево-Печерской Лавре. И 3 – в Ионинском монастыре", - сообщил Кличко.

Отметим, за прошлые сутки в Украине зафиксировали антирекорд по количеству заболеваний. За 14 апреля подтвердили 392 новых случая COVID-19. Всего в стране подтверждено 3764 заболеваний.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киево-Печерской лавре подтвердили около 100 заболеваний коронавирусом.

Отметим, 14 апреля в связи со вспышкой коронавируса на территории Киево-Печерской лавры, городская власть приняла решение о закрытии монастыря на карантин.

Также РБК-Украина сообщало, о второй смерти от вируса на территории монастыря. Скончались один из монахов и архимандрит Нектарий.