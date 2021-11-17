В Киеве подорожает стоимость проезда, а СБУ разоблачила сеть "антивакцинаторов": новости за 16 ноября

Проезд в Киеве подорожает, Служба безопасности Украины СБУ разоблачила сеть "антивакцинаторов" под руководством РФ, Украина обыграла Боснию и сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Подробнее о том, что произошло во вторник, 16 ноября - в материале РБК-Украина.
Цены на проезд в Киеве вырастут до 20 гривен
Цены на проезд в общественном транспорте Киева вырастут до 20 гривен. Столько будет стоить разовая поездка в метро и коммунальном наземном транспорте. При оплате "Картой киевлянина" стоимость поездки будет составлять 12 гривен (для тех, у кого нет льготы на бесплатный проезд).
Цена одной поездки вырастет уже с начала 2022 года.
Призывали к захвату власти. СБУ разоблачила сеть "антивакцинаторов" под руководством РФ
Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала антиукраинскую сеть, которую курировали из России. Ее члены под лозунгами "антивакцинации" призывали к захвату власти.
Отмечается, что члены антиукраинской сети использовали "антивакцинаторские" лозунги и с их помощью пытались дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине. В частности, они призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия курировали из России.
В Украине снова произошел пожар в доме престарелых, погибли пять женщин
В Украине снова произошел пожар в доме престарелых, который привел к жертвам. На этот раз в Днепре. Тела пяти женщин в возрасте от 75 до 89 лет обнаружили в частном доме престарелых в Центральном районе.
По данным полиции, в одной из комнат на втором этаже произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Предположительно, женщины могли отравиться угарным газом, их тела направили на экспертизу.
Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2"
Сертификацию газопровада "Северный поток-2" приостановливают. Такое решение приняла Германия.
В заявлении говорится, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму
Возле линии разграничения на Донбассе нашли труп полицейского
В городе Рубежное (Луганская область) на территории админздания нашли тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти. На месте происшествия есть следы борьбы.
Сообщается, что убийство патрульного в Рубежном мог совершить его коллега. Подозреваемый задержан.
У Кивы отобрали наградной пистолет
У народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы отобрали наградной пистолет. Его выдали ему в 2015 году.
"Сегодня подписал приказ, которым лишил нардепа Киву права на наградное оружие, которое ему выдали в 2015 году. Основание - его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени государства", - сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
Также во вторник, 16 ноября, у Кивы проходили обыски в рамках уголовного производства по незаконному обращению с оружием.
Вопреки всему. Украина обыграла Боснию и сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022
Сборная Украины сыграет в плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре. "Желто-синие" в заключительном поединке группового этапа обыграли Боснию и Герцеговину 2:0, а в параллельном матче с таким же счетом Франция обыграла Финляндию.
Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.
Синоптики назвали дату первого снега в Киеве
Погода в Киеве покажет нам настоящие "качели" до конца этой недели. Некоторые синоптические ресурсы прогнозируют, что уже в середине недели в столице выпадет первый мокрый снег, а к выходным потеплеет до +10 градусов, но пойдут дожди.
Что будет с погодой в Киеве - читайте в материале Styler.