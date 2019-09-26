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В Киеве на Почтовой площади произошел пожар

Новости » Происшествия    26.09.2019 - 10:16
В Киеве на Почтовой площади произошел пожар
Фото: пожар на Почтовой площади (kyiv.dsns.gov.ua)

Причину возникновения пожара еще не выяснили

В четверг утром, 26 сентября, в Киеве на Набережном шоссе произошел пожар в одноэтажном здании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на место пожара отправились ближайшие пожарно-спасательные подразделения после того, как в 5 часов утра в ГСЧС поступило сообщение о произошедшем.

"Возгорание произошло в одноэтажном недействующем здании. В связи с тем, что здание было под напряжением, спасатели ждали, пока работники Киевэнерго отключат объект от электроэнергии и предоставят пожарным разрешение на тушение пожара, а уже после этого приступили к тушению", - говорится в сообщении.

Фото: пожар на Почтовой площади (kyiv.dsns.gov.ua)

Спасатели ликвидировали пожар В 6:21 утра. Он охватил площадь около 200 квадратных метров. На месте происшествия работало 7 единиц пожарной техники и 35 пожарников.

Погибших и травмированных в результате пожара нет. Причина его возникновения еще выясняется.

Напомним, в Киеве произошло повреждение сети Киевводоканала, из-за чего без водоснабжения остались жители 11 улиц. Ремонтные работы для возобновления водоснабжения должны занять сутки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве водитель фуры не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта на улице Братиславская. Водителя зажало в кабине, его вытаскивали спасатели.

В Киеве фура въехала в остановку Часть Киева осталась без водоснабжения из-за аварии
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