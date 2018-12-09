В Киеве на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка

Фото: место происшествия (kiev.informator.ua)

Девочка страдала тяжелой формой ДЦП

В Киеве сегодня вечером, 9 декабря, на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, трагедия произошла около 18:30.

Очевидцы, которые находились на перроне станции, сообщили, что девочку везли в коляске ее бабушка и отец. В какой-то момент женщина закричала и достала ребенка из коляски. Оказалось, что девочка не дышит.

До приезда медиков девочке делали непрямой массаж сердца. В течение 15 минут на место прибыли медики. Ребенку ввели несколько инъекций адреналина и проводили реанимационные процедуры на протяжении 40 минут, однако, девочку спасти не удалось.

Как сообщил отец девочки, его 9-летняя дочь страдала тяжелой формой ДЦП.

Напомним, ранее в Киеве под Шулявским мостом скончался мужчина.

Мужчина умер естественной смертью, признаков насилия на теле не обнаружено. Также медики отметили, что по внешнему виду он был здоров.

Кроме того, как писал Styler, в Одесской области по непонятным причинам скончался здоровый четырехмесячный младенец.