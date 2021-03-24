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В Киеве переполнены COVID-больницы. Пациентов размещают в коридорах, - КГГА

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве уже максимально заполнены опорные больницы для пациентов с коронавирусом. Больных приходится размещать в коридорах больниц.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель киевского городского главы Владимир Бондаренко.

"Опорные больницы Киева загружены на 100%, там кровати уже стоят в коридорах, и мы этого не скрываем. Загруженность больниц, куда доставляют больных с подозрением, колеблется на уровне 76−80%", - заявил Бондаренко.

В КГГА отметили, что пациентов из Киева не планируют возить в областные больницы, поскольку там ситуация не лучше.

"Дополнительных договоренностей с Киевской областью в данном случае не может быть, поскольку там также загружены практически все койко-места. Сейчас мы открываем резервы, это установление дополнительных кроватей в коридорах", - добавил Бондаренко.

Сейчас в Киеве ожидают, что правительство разрешит перепрофилировать под COVID ведомственные больницы. Это добавит около 11 тысяч койко-мест.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили более 14 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений по стране именно в Киеве - 1300.

Также РБК-Украина писало, что ученые НАН прогнозируют в Киеве и еще восьми областях самый большой рост заболеваемости COVID-19.

Отметим, в столице с субботы действуют жесткие карантинные ограничения. При этом с 23 марта Киев официально попал в "красную" зону. Подробнее об ограничениях, которые действуют в Киеве - в материале РБК-Украина.

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