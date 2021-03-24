В Киеве переполнены COVID-больницы. Пациентов размещают в коридорах, - КГГА

"Опорные больницы Киева загружены на 100%, там кровати уже стоят в коридорах, и мы этого не скрываем. Загруженность больниц, куда доставляют больных с подозрением, колеблется на уровне 76−80%", - заявил Бондаренко.

В КГГА отметили, что пациентов из Киева не планируют возить в областные больницы, поскольку там ситуация не лучше.

"Дополнительных договоренностей с Киевской областью в данном случае не может быть, поскольку там также загружены практически все койко-места. Сейчас мы открываем резервы, это установление дополнительных кроватей в коридорах", - добавил Бондаренко.

Сейчас в Киеве ожидают, что правительство разрешит перепрофилировать под COVID ведомственные больницы. Это добавит около 11 тысяч койко-мест.