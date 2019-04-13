В Киеве на Печерске неизвестный поджег два автомобиля

В субботу, 13 апреля, на Владимирском спуске в Киеве неизвестный поджег два автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщили правоохранителям свидетели происшествия, к одному из автомобилей подбежал неизвестный в балаклаве и бросил в него зажигательную смесь. В результате огнем были повреждены 2 автомобиля.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас полицейские проводят тщательный осмотр места происшествия.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные сожгли автомобиль депутата Киевсовета. Около двух часов ночи правоохранители получили сообщение, что во дворе дома на проспекте Победы горит "Тойота Ленд Крузер". Полиция Киева начали уголовное производство по данному факту.

Как писало РБК-Украина, на территории Киевской области за сутки произошло 2 факта поджога автотранспортных средств. Так, в городе Ирпень неизвестные совершили поджог автомобиля местного депутата, а неподалеку Борисполя автомобиль сгорел на футбольном поле.

Ранее, 10 февраля, в Полтаве за ночь подожгли 6 автомобилей. Около часа ночи на линию 102 поступила информация, что в переулке Рыбацком произошло возгорание легкового автомобиля КІА. Уже в два ночи по переулку Рыбальском было зафиксировано возгорание колеса автомобиля "Газель", а через час на том же переулке полностью сгорел автомобиль Fiat.