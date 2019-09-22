В Киеве ожидается сильный ветер

Погода в Киеве в субботу, 22 сентября, будет облачной и без осадков, температура +19 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, сегодня в столице течение дня без осадков.

Ветер будет преобладать западный, 7-12 м / с. Возможны порывы ветра до 15-20 м / с.

Температура воздуха днем составит +17 +19 градусов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что сегодня, 22 сентября, в Украине ожидаются сильные заморозки на почве. Снижение температуры до 0...-3 градусов прогнозировалось в Карпатах и Луганской области.

Ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что в воскресенье, 22 сентября, погода в Украине улучшится. Прогнозировалась солнечная погода и ощутимое потепление. Ожидалось, что температура воздуха в течение дня будет колебаться от +17 до +23. В северо-восточных областях возможны дожди.

Также в Гидрометцентре прогнозировали в воскресенье, 22 сентября, прохладную и ветреную погоду. На всей территории страны, кроме запада, ожидались сильные порывы ветра. Синоптики объявляли II уровень опасности.