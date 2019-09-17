В Киеве ожидается сильный ветер

Погода в Киеве 17 и 18 сентября ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, до конца суток 17 сентября и днем ​​18 сентября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украинском Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды во второй половине сентября и приход заморозков в центральные области и Карпаты. Заморозки возможны в горных районах, а также местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

Также по прогнозу Гидрометцентра, резкое похолодание приведет к окончанию в середине нынешней недели и метеорологического лета в столице.

Кроме того, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в среду, 18 сентября, погода в Украине будет ветреной с периодическими осадками и похолоданием до +15.

В Украине ожидается сильный, до штормового, ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 м/с. Температура воздуха снизится до +1 1+15 градусов, на юге - +15 +21 градуса, в Крыму - до +25 градусов.