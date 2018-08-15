В Киеве в озере утонул мужчина

Сейчас причины трагедии и личность мужчины устанавливают правоохранители

В Киеве сегодня после обеда, 15 августа 2018 года, в озере утонул мужчина. Об этом говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сегодня, 15 августа, в Оболонском районе Киева на озере Опечень, утонул мужчина. Тело мужчины обнаружили в 70 м от берега на поверхности воды. Сейчас причины трагедии и личность мужчины устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе и области за минувшие сутки, 12 августа 2018 года, утонули 5 человек. Кроме того, сообщалось, что 12 августа жительница области сообщила, что ее муж и сын пошли кататься на резиновой лодке на озеро Ялпуг и не вернулись. Сейчас продолжаются их поиски.

Кроме того, сообщалось, что на водоемах Украины за неделю, с 6 по 12 августа 2018 года, погиб 81 человек.

Отметим, в курортном городе Кирилловка Запорожской области 18-летний парень утонул в море прямо на глазах у своих родителей. По словам очевидцев, парень со своей девушкой пошли купаться в море. Их накрыла огромная волна. Родители в это время были на берегу. Отец мальчика сообщил, что молодые люди отошли от берега примерно на 30 м и скрылись из вида.