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В Киеве открыли уголовное дело против клиники, скрывшей положительный результат на коронавирус

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 19:01
В Киеве открыли уголовное дело против клиники, скрывшей положительный результат на коронавирус
Иллюстративное фото (twitter.com/XHNews)

Клиника не сообщала о положительных результатах теста на коронавирус в Минздрав

В Киеве правоохранителями было открыто уголовное производство против частной клиники, которая при получении положительного результата на коронавирус, не сообщила об этом в соответствующие государственные учреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что во время мониторинга сети сотрудники полиции обнаружили публикацию, в которой отмечалось, что в одной из частных клиник столицы киевлянину сделали тест на выявление коронавирусной инфекции.

"Однако о проведении данной манипуляции и получения положительного результата сотрудники заведения не сообщили в Министерство здравоохранения и Центра общественного здоровья", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, частная клиника Eurolab бизнесмена Андрея Пальчевского могла скрыть от санитарных служб информацию как минимум о четырех положительных результатах тестов на коронавирус.

Всего на коронавирус в Киеве протестировано 1297 человек. Официально в Украине зарегистрировано уже 84 случаев заражения коронавирусом.

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