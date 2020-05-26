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В Киеве открыли комнату реагирования на домашнее насилие

Новости » Общество     26.05.2020 - 16:26
В Киеве открыли комнату реагирования на домашнее насилие
Фото с места событий (kyivcity.gov.ua)

В последнее время в столице существенно возросло число случаев домашнего насилия

В Киеве открыли первую комнату кризисного реагирования для жертв, пострадавших от насилия в семье. В нее смогут поселиться пострадавшие для реабилитации.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, в комнату временно смогут поселиться пострадавшие для получения помощи.

"В октябре прошлого года Киев подписал договор с Фондом народонаселения ООН в части поддержки женщин, детей и мужчин, которые подверглись гендерно обусловленного насилия. Очень хорошо, что эта тема стала открытой, и о ней начали говорить. Когда мы начали заниматься этим процессом, то поняли, что самая большая проблема, которая у нас есть, - это когда женщина, часто вместе с ребенком, убегает от обидчика, оказывается просто на улице, а социальной услуги, которая должна предоставляться, нет. Для этого, собственно, и было создано эту кризисную комнату, которая должна стать временным убежищем для пострадавших от насилия. За время, что пострадавшие будут здесь находиться, они получат весь спектр необходимой помощи: психологической, юридической. Также в комнате кризисного реагирования обеспечивают питанием и средствами личной гигиены", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что адрес номера кризисного реагирования не разглашается для безопасности пострадавших от насилия.

В "кризисных комнатах" будут круглосуточно работать 4 социальных работника, то есть пострадавших смогут заселять в любое время.

"Одновременно находиться в комнате кризисного реагирования могут 4 взрослых и двое детей. После окончания предельного срока пребывания в "кризисной комнате", пострадавшую личность могут устроить в приют или иную специализированную службу", - подчеркивают в КГГА.

Фото комнаты (kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве существенно возросло число случаев домашнего насилия.

Также РБК-Украина писало, что с февраля в Украине действует телефонная горячая линия по предупреждению домашнего насилия.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины КГГАКиевдомашнее насилие
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