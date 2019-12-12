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В Киеве один из начальников Госохраны насмерть сбил женщину

Новости » Происшествия     12.12.2019 - 14:32
В Киеве один из начальников Госохраны насмерть сбил женщину
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранителю грозит от трех до восьми лет лишение свободы

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении начальнику одного из отделов Управление государственной охраны Украины за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что правоохранитель, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пожилую женщину в Киеве, которая находилась на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Как отметили в ГБР, на данный момент решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В отношение полицейского ГБР направил обвинительный акт в суд за нарушение правил дорожного движения, что повлекло потерпевшему телесные повреждения средней тяжести.

Также сообщалось, что во Львовской области пьяный полицейский устроил ДТП, в результате которого погиб человек.

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