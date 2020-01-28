В Киеве объявлено штормовое предупреждение

В Киеве во вторник и среду, 28 и 29 января, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, до конца суток 28 января в столице сохранится туман. При этом отмечается, что видимость составит 200-500 м.

Днем 29 января ожидаются порывы ветра до 15-18 м / с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца недели, с 29 по 31 января, в Украине ухудшиться погода. Ожидается снег, метели, порывы ветра до 15-20 м/с, а на дорогах гололед. В Карпатах местами возможно прекращение движения транспорта на дорогах. Объявлен II уровень опасности.