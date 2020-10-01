В Киеве объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 1 октября, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о сильных ветрах до 20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, в ближайший час с удержанием до конца суток в столице будут наблюдаться сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В ведомстве призывают жителей города придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в Украине сегодня ухудшится погода во всех регионах, а температура воздуха будет колебаться от +14 до +21.

Также РБК-Украина писало, что в Украине 1 и 2 октября ожидается ухудшение погодных условий.

Кроме того, ранее в Херсонской области в населенном пункте Большая Александровка прошел ураган.