В Киеве объявили первый уровень опасности: с чем это связано

В Киеве 18 сентября ожидается существенное ухудшение погодных условий. В городе был объявлен первый уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В воскресенье, 18 сентября, в Киеве днем ожидается значительный дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - отметили синоптики.
В свою очередь в КГГА рассказали, что специалисты рекомендуют во время грозы:
Во время грозы на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника КК "Киевавтодор".
Также в преддверии ливня во всех районах столицы гидрослужбы усилили работу по очистке коллекторов дождевой канализации, дождеприемных колодцев и решеток ливнестоков.
В случае падения деревьев или веток, травмирования людей, следует немедленно информировать экстренные службы.
Напомним, погода в Украине 18 сентября ухудшится из-за активного циклона . Грозовые дожди с сильным ветром накроют страну, а на западе - ожидается мокрый снег.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .